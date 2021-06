Planen for midtjysk motorvej er vendt på hovedet

En ny motorvej i Midtjylland bliver en realitet efter en stor politisk aftale for infrastrukturen, men første spadestik skal ikke tages i Sønderjylland, som ideen oprindeligt var.

De borgerlige partier med Venstre i front har længe gerne ville anlægge den såkaldte Hærvejsmotorvej, som et supplement til E45, hvor der ofte er kø i myldretiden. Den skulle løbe fra Haderslev i Sønderjylland til stationsbyen Give i Sydjylland og senere forlænge den til Viborg.

Men den plan blev vendt på hovedet. Og delt over i to. Der kommer i stedet to mindre strækninger mod nord. En motorvej fra Løvel nord for Viborg til Klode Mølle nord for Bording, og fra Give til Grindstedvej vest for Billund med planlagt start i 2026.