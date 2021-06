Cyklistdirektør: »Jeg kunne sagtens have ønsket mig meget mere. Også at cyklismen ikke stod på sidste side i aftalen«

Der er godt takter i aftalen om infrastruktur. Men bidraget til det grønne kunne have været større, mener Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam. Forbundet var under forhandlingerne med til at advare mod at indgå en klimaskadelig aftale.