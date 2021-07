Hvor meget kan man nå at rose sig selv på 100 sekunder?

Sagt i ugen

Folketingsmedlem Rasmus Jarlov (S) er ikke begejstret for identitetspolitik:

»Det er fint, at vi har fået wokeismen. Dermed har vi et begreb for alt, der er træls: Kopiering af amerikanske modebølger, had til sin egen kultur og historie, selvfedme og aggressioner over for andres synspunkter«.

(Twitter)

Ardashir Sulaiman kom til Danmark for fem år siden. I år blev han student med et snit på 11,6. Strategien for at lære at tale sproget var simpel:

»Man bliver nødt til at være modig, for hvis man skal blive god, bliver man nødt til at prøve at tale«.

(TV 2)

En af de bærende spillere, da Tyskland vandt VM i 2014, Lukas Podolski, var ikke imponeret efter det tyske nederlag til England:

»Der manglede ambition og kampånd. Det ser så dystert ud, når du ser på spillernes ansigter; der er ingenting at se. Selv hvis der brød en brand ud på stadion, så ville de blive på banen. Vi mangler viljen til at score«.

(Tipsbladet)

Den konservative politiker og medlem af overhuset lord Moylan kommenterer det tyske nederlag:

»Stakkels tyskere. Det var ikke den Brexit-historie, de fik serveret af pressen, var det?«.

(Twitter)

Landsholdsspilleren Daniel Wass var ikke med i kampen mod Wales, fordi han var syg:

»Lige inden kampen startede, gik det op for mig, at jeg i realiteten kunne ryge ud af EM i min seng. Det var selvfølgelig ikke sjovt«.

(B.T.)

Fanservice Danmark, DBU’s fankoordinator, giver gode råd til danske fans, der tager til Baku:

»DON’T GO TOPLESS! Myndighederne er ikke glade for fodboldfans i bar kasse. Så behold landsholdstrøjen på!«

(Facebook)

Tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt bliver spurgt, om Skat har været efter hende.

»Det har de i hvert fald! Skat elsker at være efter mig. Jeg tror måske, jeg er den, som Skat har været mest efter offentligt. Virkelig. De har været på sagen. De er nogle meget grundige mennesker derinde – i hvert fald over for nogen, men ikke over for alle.«

Kunstner Rasmus Bjerg undrer sig over de begrænsninger, kulturlivet stadig er underlagt, når han ser fodboldfans i flok og efterlyser en reaktion fra kulturministeren:

»Kunne hun da for fanden ikke også svinge en banjo og sige: ’Jeg er her for jer, jeg kæmper jeres sag’. Det gør hun ikke, hun er tavs. Stadig lige så tavs, som da hun for over et år siden fandt det upassende at tale om kultur.«

En 57-årig bankmand er anklaget for at have kørt over 100 km/t., hvor man kun må køre 50 km/t. Anklageren ønsker at konfiskere den bil, han kørte i, og som hans kone havde lånt.

»Min svoger kalder mig faktisk for sneglen. Men det vil han holde op med fra nu af«.

(Ritzau)

