Kvinde stak af fra voldtægtsmand - politiet søger vidner

Politiet i Nordsjælland søger efter vidner til et voldtægtsforsøg på Frederiksdalsvej i Virum natten til søndag.

Her blev en 18-årig kvinde antastet af en fremmed mand. Forinden havde hun kørt med S-toget fra Lyngby Station til Virum Station.

Det skriver Nordsjælland Politi i sin døgnrapport.

Kvinden steg af toget i Virum klokken 01.40. Da hun efterfølgende gik ad Frederiksdalsvej, henvendte manden sig til hende.

Han spurgte kvinden om vej, greb fat i hende og holdt hende fast.

Dernæst trak han sine egne bukser ned og forsøgte at hive kvindens kjole af hende. Den 18-årige formåede dog at vriste sig fri af mandens greb og flygte fra stedet efter at have sparket ham over benet.

Episoden fandt sted i tidsrummet 01.40 til 02.10 natten til søndag.

Politiet er i gang med at gennemse videoovervågning fra S-toget, som kvinden rejste med, samt optagelser fra andre kameraer i området.

Gerningsmanden beskrives som stor af bygning og skandinavisk af udseende. Han var iført mørkt tøj og lugtede af alkohol.

ritzau