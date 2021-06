Politiet finder fejl ved hver tredje studentervogn

Lastbiler med bannere, høj musik og nyudklækkede studenter på ladet præger gadebilledet hvert år ved midsommertid.

Og med studentervognene følger en tilbagevendende opgave for politiet: Kontrol af sikkerheden på de festlige køretøjer.

I løbet af fire dage har politiet gennemgået 76 studentervogne på Sjælland og Lolland-Falster. Her blev der fundet lovbrud på hvert tredje køretøj.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Overtrædelserne spænder vidt.

I 13 tilfælde kunne chaufføren eksempelvis ikke fremvise dokumentation for syn, indretning eller forsikring af køretøjerne.

Ved to studentervogne havde chaufførerne ikke overholdt køre- og hviletidsreglerne. Syv køretøjer havde ikke installeret en lovpligtig takograf eller havde på anden måde overtrådt takografreglerne.

En takograf - eller en fartskriver - er et måleinstrument, der løbende måler hastigheden og køre- og hviletiden på en lastbil.

Tre chauffører kørte uden kørekort

Tre chauffører i politiets kontrol kørte uden kørekørt, to studentervogne havde ikke en lovpligtig forbindskasse om bord, og på et enkelt køretøj var siddepladserne ikke fastgjort.

I det tilfælde måtte kørslen afbrydes, fortæller politiassistent Nicolai Stentved fra Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi, som gennemførte kontrollerne.

»I den ene sag måtte vi standse kørslen, fordi siddepladserne på ladet, der bestod af paller, ikke var fastgjort«.

»Dermed var der risiko for, at pallerne kunne forskubbe sig over ladet ved for eksempel opbremsninger eller undvigemanøvre, og det kan betyde brækkede knogler eller værre«.

»Vi ønsker naturligvis ikke at ødelægge den gode fest, men vi går altså ikke på kompromis med sikkerheden for de unge«, siger politiassistenten.

Politiet måtte desuden tilbageholde en lastbil, der havde så alvorlige skader på dækkene, at der var risiko for en eksplosion.

Kontrollerne blev gennemført fra torsdag til søndag. De fandt sted på tværs af Sjælland - herunder i hovedstadsområdet - og på Lolland.

