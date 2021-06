Ferielejre skal få udsatte børn tilbage i fællesskaberne

Der er igen i år stor efterspørgsel efter at komme afsted på de sommerferielejre, som nødhjælpsorganisationen Red Barnet arrangerer for udsatte børn.

I år bliver der arrangeret 52 sommerlejre rundtom i landet for omkring 1200 udsatte børn og deres forældre. Det er omtrent på niveau med sidste år, hvor antallet var rekordhøjt.

National chef i Red Barnet Martha Ahlmann forklarer, at coronapandemien har tæret ekstra hårdt på børnefamilier, som i forvejen havde det svært.

»Vi oplever en øget efterspørgsel som følge af corona, som har sat rigtig mange familier under pres. Særligt familier som i forvejen er under økonomisk trængte vilkår«.

»Mange af børnefamilierne er nogle, der ikke nødvendigvis har et særligt stærkt netværk eller mulighed for at tilgå stærke positive fællesskaber, som vores sommerlejre udgør eller sætter rammen for. Og mange kan mærke, at de har ekstra brug for det i den her tid«, siger hun.

Det er gratis for børnene og deres familier at komme afsted på sommerlejrene.

Børnene får tilbuddet via blandt andet kommunernes socialfaglige personale. Det kan for eksempel være socialrådgivere, pædagoger eller lærere, der får sat det i værk.

Et tiltrængt rygstød til følelsen af fællesskab

Ferielejrene kan give et tiltrængt rygstød til følelsen af fællesskab, fortæller Martha Ahlamann.

»Det har den betydning, at de indgår i en større sammenhæng. Man er sammen med andre familier, man er sammen med frivillige og sammen om noget positivt, og der er nogle andre ressourcer på spil«.

»Det er utroligt væsentligt, at man har mulighed for at spejle sig i og bidrage til et fællesskab. Det vokser vi alle sammen af«, siger hun.

Hun uddyber, at børnene under coronapandemien for eksempel har savnet fællesskaberne i skolen og ved fritidsaktiviteter.

Omkring 450 frivillige er med på lejrene, hvor der desuden også tages forholdsregler for at undgå coronasmitte.

På årets sommerlejre lyder anbefalingen, at alle over 15 år fremviser coronapas. Derudover er der ifølge Red Barnet stort fokus på rengøring og afspritning med jævne mellemrum.

ritzau