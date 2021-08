Fire ud af ti forældre har oplevet det: For mange børn kigger på mobilen på vej til og fra skole

At det er en skidt idé at bruge mobilen, når man sidder bag rattet, er velkendt. Alt for mange trafikulykker sker på grund af den manglende opmærksomhed, der er resultatet.

Men det er ikke alene bilisterne, der skal holde sig fra telefonen under turen. Det skal børnene også, når de færdes til og fra skole, institutioner eller for den sags skyld fritidsaktiviteter.

Rådet for Sikker Trafik har gennemført en undersøgelse blandt over 2.000 forældre med børn. Det viser sig, at fire ud af ti har oplevet, at børn ude i trafikken var mere optaget af mobilskærmen end af at orientere sig om omgivelserne.