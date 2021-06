Ejendomsvurderinger forsinkes og når ikke ud til alle før 2024

De nye ejendomsvurderinger, der skal bruges til at beregne boligskatterne fra 2024, vil ikke være klar til alle boligejere, når de nye boligskatteregler træder i kraft 1. januar 2024.

Boligejerne vil derfor ikke, som regeringen hidtil har lovet, have mulighed for at indrette sig på de nye skatteregler i god tid, før de træder i kraft. Og både sælgere og købere af boliger vil komme til at stå i en situation, hvor de ikke kender beskatningen af den bolig, de handler.