Alle danskere kan være vaccineret mod corona sidst i august

Alle borgere i Danmark, der ønsker det, ventes at være færdigvaccineret mod covid-19 inden 29. august. Det er to uger før end hidtil ventet.

Det fremgår af en ny vaccineplan fra Sundhedsstyrelsen.

Den opdaterede vaccineplan betyder konkret, at de 30-34-årige kan blive inviteret to uger tidligere end forventet. De begynder derfor allerede at få et brev i e-Boks fra denne eller næste uge.

De 12-15-årige, som er en ny gruppe i vaccinationsplanen, bliver forventeligt inviteret fra uge 29. Det er den uge, der begynder 19. juli.

»Vi kan nu ane afslutningen af massevaccination af de første ti målgrupper, og det er en af de helt store milepæle, der nærmer sig. Vi har jo tilføjet en målgruppe 11, nemlig de 12-15-årige, og dem forventer vi, at vi kan begynde at invitere om cirka to uger«, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Den nye prognose kommer, efter at det er blevet meldt ud, at Danmark modtager flere vaccinedoser fra Moderna og Pfizer/BioNTech. Det er de to vacciner, der indgår i det generelle vaccinationsprogram.

Særligt et køb af over en million vaccinedoser fra Rumænien fremrykker udrulningen af vaccinerne.

Sundhedsstyrelsen skriver i pressemeddelelsen, at der i vaccineplanen er taget højde for ’mindre udsving i prognoserne’. Men da der er lavet aftaler om nye vaccineleverancer, kan vaccineplanen kun blive ændret en smule, lyder det.

Desuden har Sundhedsstyrelsen i sin vurdering helt undladt at medregne doser fra vaccineproducenten CureVac. Det har styrelsen ellers gjort hidtil.

Ifølge styrelsen forventes vaccinen ikke længere at blive godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) »tidsnok til at blive en del af det generelle vaccinationsprogram i Danmark«.

ritzau