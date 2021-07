Indsat er på fri fod efter flugt fra Vestre Fængsel

Det lykkedes onsdag en indsat i Vestre Fængsel i København at flygte fra fængslet. Det bekræfter Kriminalforsorgen over for Ritzau.

Personen er fredag stadig på fri fod.

I en skriftlig udtalelse skriver Kriminalforsorgen:

»Kriminalforsorgen kan bekræfte, at en indsat er undveget fra Vestre Fængsel den 30. juni. Politiet søger p.t. efter vedkommende«.

»Kriminalforsorgen undersøger som altid sagen nærmere for at få afdækket omstændighederne ved undvigelsen«.

»Vi ser naturligvis også på, om de relevante sikkerhedsprocedurer har været fulgt, og om procedurerne er gode nok«.

Kriminalforsorgen kan fredag formiddag ikke oplyse nærmere om de konkrete omstændigheder for fangeflugten.

Det kan formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen til gengæld.

Forbundet organiserer landets fængselsbetjente.

»Det er ikke en spektakulær Olsen-banden-flugt. Det er en række uheldige omstændigheder, der betyder, at det bliver muligt for den indsatte at gå ud gennem porten til fængslet«, siger Bo Yde Sørensen.

Ingen fængselsbetjente led overlast i forbindelse med flugten.

»Mig bekendt er der ingen, der er kommet til skade i forbindelse flugten - hverken fysisk eller psykisk«, siger formanden.

Det vides ikke, hvilken type indsat der er tale om - altså hvilken form for kriminalitet, den indsatte tidligere har begået.

