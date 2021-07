Frifundet for injurier: »Jeg har vundet, og Bæredygtigt Landbrug har tabt fuldstændigt«

Retten i Hillerød frifandt fredag pure professor i vandmiljø Stiig Markager fra Aarhus Universitet for injurier mod de danske landmænd i en sag anlagt af organisationen Bæredygtigt Landbrug.

»Retten skriver på almindeligt dansk, at det er nonsens at påstå, at mine udtalelser er ærekrænkende. Umiddelbart derefter henviser dommeren til, at universiteterne skal bidrage til den offentlige debat. Det er en understregning af, at jeg bare har passet mit arbejde. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne dømmes for injurier for«, siger en glad Stiig Markager.