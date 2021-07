Landbrugslobby trods frifindelse: Han manipulerer og politiserer

Hans Aarestrup, direktør for Bæredygtigt Landbrug, det virker, som I ser jeres injuriesag mod vandmiljøprofessor Stiig Markager som en sejr. Men professoren blev frifundet af retten i Hillerød i fredags. Hvordan kan det være en sejr for jer?

»Det, som fik os i gang med sagen, var, at Stiig Markager har hævdet, at udledningen af kvælstof var steget med 700 tons. Det er vi selvfølgelig sure over. Så siger vi: Lad os dog få noget dokumentation. Det har vi ikke fået, heller ikke ved henvendelse til Aarhus Universitet. I retssalen får så vi at vide, at det kan ikke læses ud af miljørapporten Novana (som Aarhus Universitet udarbejder for myndighederne, red.), men at Stiig Markager har beregnet det på baggrund af de samme data, som bliver brugt i rapporten. Det var ny viden for os. Det var selvfølgelig vigtigt, fordi vi skal finde ud af, hvordan Stiig Markager er kommet frem til de 700 tons ekstra. Det forholdt dommeren sig så ikke til«.