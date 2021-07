Politiet vil patruljere mere efter skyderi i Brøndby

Automatisk oplæsning

Efter et skyderi i Kisumparken i Brøndby lørdag vil politiet patruljere mere i området for at skabe tryghed.

Desuden søges vidner, efter at en 27-årig mand blev ramt af skud, lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

Det var lørdag ved 18-tiden ud for nummer 111, at manden blev offer for skyderiet, oplyses det.

Endnu har ingen reageret på politiets opfordring fra sent lørdag aften om at henvende sig, hvis man var vidne til hændelsen, lyder det fra vagtchef Brian Holm søndag formiddag.

Endnu ikke afhørt

Politiet gentager appellen til eventuelle vidner og håber på at få flere oplysninger om sagen.

»Vi kommer også til at have tryghedsskabende patruljer i området hele dagen«, siger vagtchef Brian Holm.

Lokalpolitiet vil være til stede, fremgår det af et opslag på Twitter søndag formiddag:

’Kom og tal med din lokale betjent, både hvis du har set eller hørt noget vedr. skyderiet eller blot vil sludre.’

Den sårede mand har været gennem en operation og har søndag formiddag ikke været afhørt.

