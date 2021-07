Livechat: Hvor bekymrede skal vi være over de stigende smittetal?

Er det et problem, at smitten stiger, når alle sårbare nu er vaccineret? Skal jeg droppe udlandsferien på grund af deltavarianten? Og hvor farligt er det at gå til foldboldfest i en store folkemængder? Troels Lillebæk, der er professor i molekylær epidemiologi og afdelingschef hos Statens Serum Institut, sidder klar til at svare på spørgsmål.