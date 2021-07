»Så kommer dagen, hvor Allan Randrup Thomsen fortæller os, at nu skal vi vogte os for Uefa-varianten, en øldråbebåren EM-mutant«

Sagt i ugen

Hvad kan erhvervsledere lære af herrelandsholdet? Kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen:

»Få dig en fed tatovering. Lær at spytte. Og vær omhyggelig med, hvem du giver de røde fodboldstøvler«.

(Jyllands-Posten)

Hjallerup marked har set i øjnene, at konceptet med en spytklat i håndfladen og et solidt håndtryk til at besegle en handel nok ikke holder fremover. Formand Peter Jensen :

»Under corona er vi mange, der har opdaget, at det kan være lige så høfligt at nikke eller løfte hånden til hilsen. Folk har vænnet sig fra håndtrykket både privat og i jobbet. Man kan jo altid afslutte handlen med en øl i et af teltene«.

(B.T.)

Chefanalytiker i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen om ’fadølsindekset’, der endelig er ved at rette sig:

»Forrige lørdag til Wales-kampen havde vi den allerbedste lørdag. Vi skal tilbage til lørdag den 7. marts 2020, altså lørdagen inden Danmark lukker ned, før vi sidst havde så god en dag. Det er altså vel at mærke, samtidig med at natklubberne stadig er lukkede, og der stadig er restriktioner for, hvor mange der må være på barerne, og hvor længe de må holde åbent«.

(Avisen Danmark)

34-årig dragqueen Di Di Cancerella (der offstage hedder Kim André):

»Jeg bliver sur og irriteret, når jeg ser så mange fodboldfans stå tæt sammen på for eksempel Rådhuspladsen, hvor vi har fået besked på, at vi ikke kan holde vores Pride, som vi plejer. Det er til grin. Pride handler om noget så basalt som menneskerettigheder. Det er ikke fair«.

(B.T.)

Musiker Kjeld Lauritsen i læserbrev:

»Det glædede mig at læse i Politiken, at musikeren Kanye West opførte sig pænt under et nyligt restaurantbesøg. Således opløftet bladrede jeg videre til kultursektionen for at læse dagens anmeldelser og reportager fra landets største musikfestival denne sommer, Copenhagen Jazz Festival. Desværre var der ikke noget«.

(Politiken)

Anne Katrine Harders, Dansk Arkitektur Center og ph.d. i byudvikling:

»Der er sket en ændring af selve opfattelsen af, hvad det vil sige at bo i byen. Den urbane opførsel, der opstod i byerne, betød, at man tog hensyn til hinanden. Nu er det vendt om, så man forventer, at andre udviser hensyn ved at rumme ens generende adfærd«.

(Berlingske)

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel svarer engelsk journalist inden semifinalen, hvad det ville betyde for ham at knuse Englands drøm om at »bringe trofæet hjem«:

»Har det nogensinde været hjemme? Har I nogensinde vundet det?«.

(Alle medier i Danmark)

Journalist ved Weekendavisen Søren K. Willemoes få minutter efter kampen:

»De vinder på et selvmål og et straffe, der burde være underkendt, og som de i øvrigt brænder. England er et frygteligt hold, og jeg håber, at Italien udraderer dem«.

(Twitter)

