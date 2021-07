Det kan godt være, at politikerne vil sprede uddannelsespladserne ud over hele landet, men Matilde Østergaard Christoffersen, 20 år, har mange argumenter for, at hun skal kunne læse i København frem for i hjembyen Vejle:

I hovedstaden er der et større studiemiljø, der er mulighed for at møde nye venner, der er flere mænd på studiet, så det ikke bliver »en hønsegård«, og så er der selvfølgelig kollegielivet. Selv fredagsbaren lyder bedre.