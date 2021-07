Da et bredt flertal af partier i juni afviste et lovforslag fra tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om som udgangspunkt at tillade tv- og lydtransmission under den kommende rigsretssag mod hende, var der ét gennemgående argument fra en række af partierne. Nemlig at Rigsretten i forvejen har mulighed for selv at tillade dette efter den eksisterende lovgivning.

Problemet er bare, at det har Rigsretten ikke mulighed for, fastslår en juraprofessor.