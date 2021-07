Regeringens store valgløfte er ramt af alvorlige udfordringer

Den socialdemokratiske gruppeformand, Leif Lahn, har i mange år stået på arbejdernes side. Først som tillidsmand nær havnen i Grenaa, siden som beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

Alligevel er rollen en lidt anden i dag.

En slags tillidsmand er han dog stadig, i hvert fald for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Et parti, som sidder alene i regering med magten til at styrke vilkårene for de offentligt ansatte, de gik til valg på at forbedre hverdagen for.