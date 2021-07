Ny dansk undersøgelse piller magien ud af hjemmearbejdet: Medarbejderne er mindre produktive, når de arbejder hjemme ifølge stor gruppe arbejdsgivere

Morten Dalum har taget skridtet fuldt ud. Sagt firmakontoret op. Sendt de ansatte på permanent hjemmearbejde.

»Vi har lige ansat en ny super-medarbejder i København, og han kan jo fint passe sit arbejde derfra, mens jeg sidder heroppe i Aalborg. Om vi så får 100 ansatte, så vil vi fortsat passe arbejdet hjemmefra, det giver mening for os,« siger Morten Dalum, direktør i det lille nordjyske it-software-firma Acadal.

Her har corona-pandemien for alvor og for altid ændret arbejdskulturen for de fire danske medarbejdere, der nu udelukkende passer jobbet fra privaten.