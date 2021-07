Pernille Skipper: Nej, vores tilbud til polske kvinder er ikke utidig indblanding i landets forhold

Flere partier er nu på initiativ fra blandt andre Enhedslisten klar til at afsætte 20 millioner kroner til, at polske gravide kan komme til Danmark og få foretaget abort. Det er ifølge sundhedsordfører Pernille Skipper (EL) påkrævet, fordi en ny polsk lov gør det noget nær umuligt at få abort i Polen.

Pernille Skipper afviser, at det vil være utidig indblanding i et andet lands politik, hvis den danske stat betaler for, at polske kvinder, der ikke kan få abort i Polen, kommer til Danmark og får det.

»Det mener jeg grundliggende ikke, at det er. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der ligger et stærkt politisk signal i, at vi forsøger at hjælpe de polske kvinder. Det er ikke et spørgsmål om at blande sig i, om der bliver placeret en motorvej det ene eller andet sted. Det er et spørgsmål om grundlæggende rettigheder for kvinder, som ikke bare i Polen, men i mange andre lande møder tilbageslag«, siger hun og tilføjer: