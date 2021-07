Sygeplejerskernes formand lægger nye planer: »Det kan godt undre mig, at man lader, som om strejken ikke eksisterer«

Sagen kort

Sygeplejerskerne strejker stadig

Hvem? Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd.

Hvad? Sygeplejerskerne er utilfredse med deres løn. Efter to gange at have stemt nej til aftaler, som Grete Christensen havde forhandlet hjem til sine medlemmer, indledte sygeplejerskerne 19. juni en strejke.

Hvorfor? Nu planlægger sygeplejerskerne at udtage flere kolleger til strejke for at presse arbejdsgivere og politikere yderligere. Imens er der blevet sat spørgsmålstegn ved Grete Christensens fremtid som formand.