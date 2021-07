Familien Schrøder mistede deres datter og søster, men genvandt noget unikt midt i smerten. Deres familie

Det her er fortællingen om, når et ungt liv forsvinder. Da Emily Schrøder var 25 år, blev hun alvorligt syg og døde i løbet af 18 måneder. Hun led af en sjælden, genetisk sygdom, der endnu ikke findes nogen kur for. Tiden op til Emilys død var grum, men samtidig fyldt med så meget håb. Et håb, der lever videre i familien Schrøders resterende fem medlemmer. Emilys håb, kalder de det. Det er det, der får dem igennem dagene.