Danske Bank får overskud på små tre milliarder kroner

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danske Bank har i andet kvartal i år tjent cirka 2,8 milliarder kroner.

Det oplyser banken torsdag formiddag i en meddelelse til fondsbørsen.

Offentliggørelsen af andet kvartals resultat kommer tidligere end ventet, da Danske Bank først kommer med regnskab for perioden 23. juli.

I forbindelse med torsdagens offentliggørelse af resultatet kan Danske Bank fortælle, at forventningerne til hele 2021 er blevet opjusteret.

Fra tidligere at have ventet et overskud på 9 til 11 milliarder kroner er der nu forventning om et overskud på over 12 milliarder kroner.

Ifølge Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank, ligger der flere forhold bag opjusteringen.

»Vi opjusterer vores forventninger til resultatet efter skat for helåret baseret på lavere nedskrivninger på udlån end forventet - som følge af et hurtigere end forventet makroøkonomisk opsving - samt højere kundeaktivitet«.

»Desuden forventer vi en indtægt ved salget af forretningsaktiviteterne i Luxembourg, hvilket dog vil modsvares af en række hensættelser til ekstraordinære forhold vedrørende skat i andet halvår«, siger han i meddelelsen.

Nedskrivninger på udlån kan forklares som penge, der ikke forventes at komme igen og derfor kan betragtes som tab.

ritzau