»Det ræsonnerer helt vildt, at de tør være sårbare«

Selvfølgelig er der hår i suppen. I sommeren 21 er der politikere, der stadig modtager landskampsbilletter fra Carlsberg og folkevognsfabrikkerne, springer over i køen og kommer foran de danskere, der har valgt dem. I sommeren 21 er der nogle, der bliver krænket, når man ikke omhyggeligt skriver Herrelandsholdet, og andre, som ikke allerede er krænkede, bliver det, når unge berusede mænd står på Ofelia Plads og råber »fisse, kusse Schmeichel er en mur«.

Netop som fodboldlandsholdet sammen med danskerne har erobret flaget tilbage fra dem, der vil tage det som gidsel i deres politiske kamp, er der også dem, der mener, at Dannebrog er udtryk for en forpestet nationalistisk ideologi, når flaget hænger i vinduer, vajer fra altanerne og viftes af stive middelklassefædre, der tyller fadbamser til ågerpris.

Nogle forarges over, at DR lader Peter Schmeichel interviewe Kasper Schmeichel, og måske skulle ordet stolt også have en lille pause, nu når landstræner Kasper Hjulmand har taget det til sig på en måde, så vi andre ikke længere aner, hvordan vi skal bruge det uden at blive flove, fordi det vil lyde forkert. Fordi det hele er blevet lidt for sukkersødt, lidt for sentimentalt, lidt for omklamrende.