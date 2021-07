Det udvikler sig til en skelsættende samtale, da Kasper tager med op i Abdullahs lejlighed

Abdullah Alsalloum kom til Danmark, da han var 12 år gammel. Fra Damaskus til Hirtshals for at få et liv uden krig. Nu har Abdullah som flere hundred syrere fået ophævet sin opholdstilladelse og skal hjemsendes. Men det vil en lokal fodboldtræner gøre alt for at forhindre. Vi følger dem her i det, der skal vise sig at blive et kapløb mod tiden.