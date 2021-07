Fly med ni om bord styrtet ned ved Örebro – flere dræbt

Et mindre propelfly er torsdag aften styrtet ned ved Örebro flyveplads i Sverige. Om bord på flyet var i alt ni mennesker - 8 faldskærmsudspringere og en enkelt pilot.

Flyet brød i brand efter styrtet, men branden blev slukket af redningstjenesten på flyvepladsen.

Til mediet Expressen betegner det svenske politi ulykken som »meget alvorlig«, og klokken 20.53 har politiet meldt ud, at flere mennesker er omkommet efter ulykken.

Tidligere rapporterede svensk TV4, at to personer er bragt til et sygehus i ambulance.

»Det drejer sig om et fly specielt designet til udspring, som styrtede ned kort efter at være lettet«, siger en talsmand for redningsmandskabet, Emil Gustavsson.

Opdateres