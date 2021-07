Danmark taber sag om familiesammenføring til syrisk asylansøger

Den Europæiske Menneskeretsdomstol skoser de danske myndigheder for ikke at se på ansøgerens personlige forhold, da han søgte om at få sin hustru bragt hertil fra Syrien. Han fik nej på grund af treårsreglen. Men det var for firkantet, slår domstolen fast.