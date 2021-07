Michelle følte sig klam: »Tænker de, at jeg spiser ulækkert, eller at jeg aldrig går i bad?«

Da Michelle Pirzad Larsen som 21-årig fik bøjle på, fordi hun gerne ville have rettet nogle skæve tænder i undermunden, begyndte hun at få akne. Gennem alle sine teenage- og gymnasieår havde hun ellers haft det, hun beskriver som perfekt hud, men nu begyndte den ellers så jævne hud at bule.

I starten blot med et par enkelte bumser hist og her. Udbrud, kalder hun det, og dem havde hun trods den fine teenagehud oplevet før. Derfor kastede hun skylden og årsagsforklaringen på bøjlen og den stress, metallet, der omklamrede hendes tænder, måtte forårsage i hendes mund. Efter halvandet år var tænderne lige, bøjlen fjernet, men aknen blev, og det samme gjorde arrene.

»Jeg synes, at jeg så gyselig ud. Klam. Jeg havde meget sådan nogle tanker om, at jeg ikke var noget værd på grund af min akne. Det er svært at forklare, hvorfor tankerne blev så negative, men det var en stor forandring fra, hvordan jeg havde set ud før«, siger Michelle.