Sommervejret fortsætter: Kan nå op til 30 grader i ugen

Der er udsigt til vejrmæssige sommerdage hele den kommende uge med varme temperaturer og godt med sol, der i ny og næ kan blive afbrudt af en enkelt regnbyge eller et tordenskyl.

Det siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Thor Hartz tidligt mandag morgen.

»Det bliver generelt varmere og mere tørt over Danmark, og selv om der stadig vil være risiko for regn og tordenbyger ligesom den seneste tid, så bliver de ikke lige så hyppige og kraftige i den her uge«, siger han.

Thor Hartz fortæller, at ugen mandag begynder med nogen sol til det meste af landet og temperaturer mellem 20 og 25 grader.

Men særligt i det sydvestlige Jylland kan der i eftermiddag komme både regn og torden, mens vinden bliver let til frisk fra øst og sydøst.

Tirsdag begynder et lavtryk fra Centraleuropa at pumpe varm luft op over Danmark, og derfor ventes temperaturen at stige til mellem 22 og 27 grader.

Kan nå 30 grader nogle steder

Til gengæld bliver tirsdag en rimelig skyet dag, hvor der igen er risiko for lokale regn- og tordenbyger.

»Onsdag og torsdag kulminerer temperaturstigningen med en varm østenvind, der får temperaturen til at stige til mellem 25 og 29 grader. Måske når den endda over 30 grader nogle steder«, siger Thor Hartz.

Ligesom de foregående dage bliver det relativt vindstille, men særligt i Vestjylland kan vinden om torsdagen blive jævn til hård, hvorfor det her bliver en smule køligere.

Ifølge meteorologen bliver der begge dage ’god plads til solen’.

Fredag tager temperaturen så et dyk nedad igen til mellem 20 og 25 grader, mens det solrige vejr ventes at fortsætte i det meste af landet.

»Der bliver altså fin mulighed for at komme i haven eller ud at bade den kommende uge«, siger Thor Hartz, der uden at ville love for meget siger, at det solrige vejr med temperaturer omkring 25 grader ser ud til også at fortsætte i næste uge.

DMI definerer det som en sommerdag, hvis temperaturen et sted i landet overstiger 25 grader.

