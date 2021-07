Døde mink er snart væk: De værste lugtgener udeblev

Mandag bliver der sat punktum for et stykke danmarkshistorie, som mange nok gerne vil glemme hurtigst muligt:

Opgravningen af 13.000 ton døde mink på to militære arealer ved henholdsvis Holstebro og Karup.

Det har ikke været så slemt at være nabo til opgravningen som ventet, lyder det fra formand for Karup-Kølvrå Byforum Winnie Nielsen.

»Det har ikke været så grelt som frygtet. Der har været en lille smule lugtgener, det er det«.

» De, der har gået herude, har gjort et gjort kæmpe stykke arbejde for at være med til at mindske det. De har åbnet gravene, taget det, de skulle tage, og så lukket dem igen«, siger hun.

Fire millioner døde mink blev i al hast begravet ved Nørre Felding nær Holstebro og ved Kølvrå nær Karup i november sidste år.

Eksperter fra Statens Serum Institut mente, at et muteret minkvirus kunne nedsætte effekten af kommende coronavacciner.

Derfor måtte minkene væk, besluttede regeringen.

Senere besluttede et politisk flertal på Christiansborg, at de døde mink skulle graves op og destrueres, når de ikke længere udgjorde en smitterisiko.

Og i midten af maj gik arbejdet med at fjerne minkene så i gang ved Nørre Felding.

Da gravene her var tømt, tog man fat i Kølvrå. Og tidsplanen har holdt stik.

Winnie Nielsen er lettet over, at minkene i området snart er væk.

»Det er da en kæmpe lettelse. Det er dejligt. Så skal vi bare have fundet ud af, hvor galt står til med den forurening. Lige nu er frygten ikke så stor, fordi de tager alle de prøver og holder øje«.

» Men den største bekymring er selvfølgelig, om det går i vores drikkevand. Grundvandet i området ligger forholdsvist højt«, siger hun.

Når minkene og jorden, de har ligget i, er væk, skal eksperter undersøge, om forurening er trængt ned til det terrænnære grundvand.

På den baggrund skal der tages stilling til, om der skal iværksættes yderligere såkaldte afværgeforanstaltninger.

»Det har jeg det helt fint med. Det er bare rart, at det bliver gjort, og at man ikke siger: Nu er det gjort, nu smutter vi«.

»Når man tænker på, at minkene aldrig skulle have være gravet ned, så synes jeg, det er blevet løst rimeligt godt«, lyder dommen fra formanden for Karup-Kølvrå Byforum.

Også indsatschef Kasper Klintø fra Fødevarestyrelsen var tilfreds mandag morgen.

Tidspunktet for opgravningen er helt rigtigt, konstaterer han.

»Det går planmæssigt. Minkene ligger hele nede i gravene og er ikke gået i yderligere opløsning. Efter en veterinær vurdering er der ingen levende coronavirus i dem efter et halvt år. Så vi har fjernet kilden til forureningen«, siger Kasper Klintø.

Sammen med minkene har Fødevarestyrelsen opgravet en del jord og sand, som indeholder ’minksaft’ fra de døde dyr.

»Arbejdet med at fjerne jord fortsætter sideløbende den næste måned, hvor vi analyserer jorden og beslutter eventuelle yderligere foranstaltninger«, siger indsatschefen.

ritzau