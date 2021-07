Dansk Sygeplejeråd udvider strejken

Dansk Sygeplejeråd varsler, at den nuværende strejke skal udvides og omfatte yderligere 702 medlemmer. Det oplyser fagforbundet mandag i en pressemeddelelse.

19. juni gik knap 5.000 sygeplejersker i strejke, efter at medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd to gange havde afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner var nået frem til.

Siden da har det overrasket formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, at strejken ikke har fået mere opmærksomhed. Derfor udvides strejke ifølge hende nu i et forsøg på at øge fokus arbejdsstriden.

»Vi er nødt til at gøre noget for at få politikerne og arbejdsgivernes i tale og gøre dem opmærksom på, at vi mener det her alvorligt«, siger hun.

Opdateres

Ritzau