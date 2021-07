Overrasket sygeplejeformand: Vi udvider strejken

Dansk Sygeplejeråd varsler, at den nuværende strejke skal udvides og omfatte yderligere 702 sygeplejersker i regionerne. Det oplyser fagforbundet mandag i en pressemeddelelse.

19. juni gik knap 5.000 sygeplejersker i strejke, efter at medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd to gange havde afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner var nået frem til.

De 5.000 sygeplejersker svarer til omtrent en tiendedel af alle medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd.

Siden da har det overrasket formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, at strejken ikke har fået mere opmærksomhed.

»Vi kan godt være lidt overraskede over, at det betyder så lidt for vores arbejdsgivere, at der er mere end 28.000, der har fået udsat eller aflyst deres behandlinger og operationer«, sagde hun torsdag.

Derfor udvides strejken ifølge hende nu i et forsøg på at øge fokus på arbejdsstriden.

»Vi er nødt til at gøre noget for at få politikerne og arbejdsgiverne i tale og gøre dem opmærksom på, at vi mener det her alvorligt«, siger hun mandag.

»Og vi har flere på vej, hvis det er nødvendigt for at få politikere og arbejdsgivere i tale«.

Disse områder kan blive ramt

Det er ikke tilfældigt, hvilke sygeplejersker der udtages til strejke. Særligt kritiske afdelinger såsom kræftafdelinger har været undtaget, og desuden er der planer for nødberedskab, som træder i kraft på strejkeramte afdelinger.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd skal udvidelsen af strejkende medlemmer findes inden for afdelinger med planlagt kirurgi, anæstesi, opvågning, ambulatorier og nogle it-funktioner.

Det vil blandt andet betyde, at nogle af de funktioner, som står for at vurdere og sende patienter det rigtige sted hen i sundhedsvæsnet, vil blive ramt.

