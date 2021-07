Politiet må beholde Volvoen: Bankmand med takeaway taget med 107 km/t

Artiklen er opdateret klokken 14.33 med en kommentar fra forsikringsbranchen.

Københavns Byret afviser tirsdag en protest fra et leasingselskab, som ville have ophævet beslaglæggelsen af en Volvo V60, der blev brugt til såkaldt vanvidskørsel på Amager.

Politiet får altså lov til at beholde bilen frem til sagens afgørelse.

Bilen ejes af leasingselskabet Nordania Leasing. Føreren var en 57-årig bankmand. Han er gift med en kvinde, der som ansat i et biludlejningsfirma havde fået bilen til rådighed som såkaldt demobil.

Leasingselskabet mener, at en bestemmelse i loven om vanvidskørsel er i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Det er kravet om konfiskation af et køretøj hos ejeren, selv om føreren var en anden, den er gal med, mener selskabet.

Men byretsdommer Kirsten Schmidt afviser i kendelsen et ønske om at få sendt loven til vurdering i EU-Domstolen.

Det var 4. april på Englandsvej, at Volvo’en blev målt til 107 kilometer i timen. Føreren har fortalt, at han skulle hente takeaway.

Forsikringsselskaber kritiserer afgørelsen

Byrettens afgørelse om at fastholde beslaglæggelse af leaset bilen er problematisk, mener brancheforening.

»Retssikkerhedsmæssigt er det et indlysende problem, at mange af dem, der betaler straffen for vanvidsbilismen, formentlig intet har med selve forbrydelsen at gøre, da de jo ikke selv har siddet bag rattet«, siger underdirektør Pia Holm Steffensen.

Lovændringen indebærer, at ejeren af en bil kan rejse krav om erstatning mod føreren i forbindelse med selve straffesagen.

»Retssikkerhedsmæssigt er det et indlysende problem, at mange af dem, der betaler straffen for vanvidsbilismen, formentlig intet har med selve forbrydelsen at gøre, da de jo ikke selv har siddet bag rattet«, siger underdirektør Pia Holm Steffensen.

Lovændringen indebærer, at ejeren af en bil kan rejse krav om erstatning mod føreren i forbindelse med selve straffesagen.

ritzau