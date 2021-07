DTU måtte i går fortælle medarbejderne, at en forsker har sagt farvel med øjeblikkelig virkning – nu skal der bedre styr på forskningen

Forskning på tværs af landegrænser er som udgangspunkt godt, men det kan også skabe store problemer, hvis ikke man passer på. Det har en nu forhenværende vindmølleforsker på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) netop erfaret.

DTU rundsendte onsdag en mail til kollegaerne med nyheden om, at forskeren har opsagt sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det sker, efter at universitetet har undersøgt en række patentansøgninger, som forskeren har indgivet sammen med et universitet i Kina, uden at oplyse det til DTU. Dermed handlede forskeren i strid med patentreglerne, siger prorektor Rasmus Larsen. Til gengæld slipper forskeren for en mulig personalesag, eftersom han selv tog sit gode tøj og gik.

Sagen udløber af Politikens undersøgelse af Kinas rekrutteringsprogram 1.000 Talenter, som i andre vestlige lande mistænkes for at blive misbrugt til at begå forskningsspionage. En påstand, som den kinesiske ambassade i Danmark har afvist som del af en vestlig kampagne imod Kina.