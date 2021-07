»Trist« eller »historisk«: Her er reaktionerne på verdens hidtil største klimaplan

Der er mange tekniske detaljer og procenter. Men lad os begynde med at fokusere på det store billede, indledte kommissionens formand, Ursula von der Leyen, da hun onsdag præsenterede verdens hidtil største klimaplan.

»De infernoer og orkaner, vi har set bare i de seneste uger, giver et lille indblik i, hvordan vores fremtid kan komme til at se ud. Jeg er dybt overbevist om, at det er vores generations udfordring. Det handler ikke kun om at sikre vores egen generations velbefindende, men også vores børn og børnebørns«, sagde hun på et pressemøde i Bruxelles.