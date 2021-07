Marianne er på »dødsløn« efter 28 år som sygeplejerske

Marianne Priskorn er 53 år. Hun har været sygeplejerske i 28 år og er glad for sit arbejde, men ikke for sin løn. Hun tjener 30.000 kroner om måneden. Det er med tillæg.

»Jeg er på dødsløn. Vi begynder på 26.000 kroner. Efter otte år stiger vi til 30.000. Så er vi dér resten af livet. Det er derfor, vi kalder det dødsløn«, siger hun her på Sundbyvester Plads.

15 sygeplejersker er mødt op. De skal cykle ind til Kongens Nytorv i røde trøjer. På vej ind skal de klemte på ringeklokkerne for at gøre opmærksom på sig selv, og når de kommer til Kongens Nytorv skal de mødes med en anden gruppe sygeplejersker, der er cyklet ind fra Søborg. Det skal de, fordi de danske sygeplejersker snart har strejket i en måned, men det er ikke rigtig gået op for danskerne. Strejken er druknet i sol og sommer og fodbold, og politikerne, som er sygeplejerskernes arbejdsgivere, siger ikke et ord.