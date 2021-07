Politiet anholder to mænd for kast med træ fra gangbro

Automatisk oplæsning

Midt- og Vestsjællands Politi har natten til i dag anholdt to yngre mænd, som mistænkes for at have kastet træ ud fra en gangbro i Ringsted.

Det fortæller vagtchef Henrik Olesen tidligt torsdag morgen.

»Der er tale om to yngre mænd, som har stået på en gangbro og kastet noget træ ud over broen og ned på Østre Ringvej«, fortæller han.

Episoden var skyld i, at en lastbilchauffør måtte bremse op for at undgå at blive ramt.

»Lastbilen blev ikke ramt, og ingen er kommet noget til«, siger vagtchefen.

De to mænd er blevet taget ind til afhøring og bliver sigtet efter straffelovens paragraf 252, der handler om at bringe andres liv eller førlighed i fare.

Politiet var efterfølgende ude at søge med hunde omkring stedet, hvor de fandt det formodede nedkastede stykke træ.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog anmeldelsen klokken 01.42.

