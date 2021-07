Jeg blev tilbudt psykologhjælp, men psykologen begyndte at græde, da jeg fortalte vores historie

Solen glitrer gennem grønne blade. Vi kan af og til se glimt af Furesøen mellem træerne, der lyser blåt og frisk i den varme sommerdag. Jeg og min søn sidder begge to på hesten Felix, der vugger som en kamel, når han går. Hans brede ryg får min søns muskelstramme ben til at spænde ud, så han føler, han står i spagat. Jeg klamrer mig til ham så afslappet jeg kan, så hverken han eller jeg ryger ud over balancepunktet på den gyngende hest.

Min søn har cerebral parese, og siden corona har han og jeg gået til handikapridning sammen, for det er bedst med en såkaldt bagrytter fra samme boble. Så det er jeg: Boblens bagrytter med arme, der forhindrer min søn i at dratte ned fra den her høje og brede, godmodige hest.

På den måde har vi hver mandag været en lille tur ude i skoven sammen med hesten Felix og set skoven forvandle sig fra kold vinterskov gennem piblende anemoner i tøvende forårslys og til fuldfed grøn sommer – alt sammen i gåtempo gennem den samme rute i skoven, hvor man både skal lidt op ad bakke og lidt ned, det er alt sammen en del af træningen.