Arbejdsgivere mødt med krav: Betal for lys, vand og varme ved hjemmearbejde

Arbejdsgiverne vil blive mødt af krav fra fagbevægelsen om betaling for udgifter til lys, vand, varme og kvadratmeter til medarbejdere, der arbejder hjemme.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) siger til Jyllands-Posten Finans, at de vil tage kravet med til overenskomstforhandlingerne i 2023.

»Arbejdsgiverne får jo stillet noget plads til rådighed i folks hjem. Der har jeg den ideologiske holdning, at det skal folk kompenseres for sammen med forbrug af strøm, vand og så videre«, siger Morten Skov, der er næstformand i FH til avisen.

Han peger også på, at nogle arbejdsgivere er i gang med at afvikle kontorplads, og at medarbejderne skal have del i de penge, der spares på den øvelse.

Arbejdsgivere forudser øget bureaukrati

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen siger til Jyllands-Posten Finans, at hun ikke ønsker at kommentere overenskomstforhandlinger to år ude i fremtiden.

Hun vurderer dog, at forslaget kan føre øget bureaukrati med sig.

»Det bliver en svær øvelse, hvis man ude i virksomhederne skal til at administrere et forholdsmæssigt bidrag til el og varme hjemme hos den enkelte medarbejder, og man kan godt forestille sig, at det vil få nogle virksomheder til at sige, at så arbejder vi slet ikke hjemmefra«, siger hun.

Danske Bank er ifølge Jyllands-Posten Finans en af de virksomheder, hvor man fortsat kan arbejde hjemmefra.

Her er 80 procent af de ansatte blevet ved med at arbejde hjemme en eller flere dage om ugen. Banken giver medarbejdere 8.000 kroner til indretning af hjemmekontoret.

