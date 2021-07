Ung Københavner-politiker om ungdomssmitte: »Brandærgerligt«, selvom det er svært at lade være

Grænsen hæves

Automatiske nedlukninger

For kommuner gælder det nu, at den testjusterede incidens hæves fra 300 til 500 smittede per 100.000 indbyggede, før kommunen skal lukke ned.

For sogne hæves grænsen for incidens fra 600 til 1000 smittede per 100.000 indbyggere.