Danmark har sendt afghaner hjem under Taleban-offensiv

Danmark har så sent som i begyndelsen af juli gennemført en hjemsendelse af en afghansk borger.

Det oplyser Hjemrejsestyrelsen til Jyllands-Posten.

Hjemsendelsen er sket, selv om sikkerhedssituationen i Afghanistan er drastisk forværret. Det er sket som følge af, at den militante islamistiske gruppe Taleban vinder frem.

I alt er der siden januar foretaget cirka 15 hjemsendelser, oplyser styrelsen.

Talebans fremmarch begyndte i maj, da USA og andre Nato-medlemslande begyndte at trække sine styrker ud af landet.

Ifølge avisen er det typisk enlige mænd, der sendes tilbage til Afghanistan. De er enten afviste asylansøgere eller udviste udlændinge, som er dømt for kriminalitet i Danmark.

Der er tale om både udsendelser ved tvang og frivillige hjemsendelser. Det har ifølge Jyllands-Posten ikke været muligt at få oplyst, hvilken kategori den seneste hjemsendelse fra juli hører ind under.

I øjeblikket lyder der ellers en klar opfordring fra regeringen i Afghanistan om at bremse hjemsendelser af afghanske borgere.

Således sendte den afghanske regering fredag i sidste uge en anmodning til europæiske lande, heriblandt Danmark, om at stoppe med at sende flygtninge tilbage til Afghanistan i tre måneder på grund af sikkerhedssituationen i landet og en tredje bølge af coronavirus.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kunne onsdag bekræfte over for Jyllands-Posten, at man har modtaget anmodningen fra regeringen i Afghanistan.

Det er dog ikke endnu besluttet, hvad man fra dansk side vil stille op, og fredag lyder meldingen fra ministeriet til Jyllands-Posten, at man stadig er ved at se nærmere på anmodningen.

Cirka 50 afghanere i Danmark afventer i øjeblikket hjemsendelse.

Finland satte mandag sine hjemsendelser til Afghanistan på pause, og Sverige fulgte trop fredag.

De sidste danske soldater forlod Afghanistan 22. juni efter næsten 20 års tilstedeværelse.

Beslutningen, om at danske soldater skulle forlade landet, kom i kølvandet på USA’s udmelding om, at alle amerikanske styrker skal være ude af Afghanistan 11. september 2021 - på 20-årsdagen for angrebet på World Trade Center i New York.

ritzau