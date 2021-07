Flere dages varme giver brandfare i det meste af landet

Der er brandfare i den tørre natur efter høje temperaturer i flere dage, advarer Danske Beredskaber om.

»Vi har haft en lang periode med tørt og solrigt vejr, og nu er vi kommet over i noget, der er tørt og blæsende. Alt det betyder, at brandfaren er opadgående«, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Risikoen for brand gælder det meste af landet, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Brandfareindekset er moderat til højt i det meste af landet«, siger Erik Hansen, der er vagthavende ved DMI.

På brandfareindekset, der kan ses på brandfare.dk, er der seks niveauer, hvor ’moderat’ og ’høj’, som det meste af landet er i, er de midterste trin på skalaen.

’Meget høj’, der er det næsthøjeste trin, er at finde enkelte steder i Vestsjælland, Vestjylland og Nordjylland.

Ifølge Erik Hansen fra DMI vil det fortsætte, indtil der falder nedbør.

»Der er ikke meget regn på prognosen. Det er der tidligst i næste weekend, hvor der er lidt byger«, siger Erik Hansen fra DMI.

Han fortæller, at det er flere forskellige ting, der gør, at der nu er brandfare. Det kommer både an på, hvor meget nedbør, der er faldet, lufttemperaturen og vinden.

Selv om der har været enkelte regnbyger de seneste dage, er det ikke nødvendigvis nok til at fjerne risikoen for brand, fortæller beredskabet.

»Det er vigtigt, at vandet kommer på den rigtige måde. Det skal komme i en lind strøm, for at det for alvor giver noget væde og vegetation, og det har regnbygerne ikke gjort«, siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

Hvis man ser en farlig situation under udvikling, er det vigtigt at alarmere brandvæsnet.

»Hvis man ser en naturbrand under udvikling, der ikke er til at slukke umiddelbart med noget vand, så ring 112 og lad brandvæsnet overtage hurtigst muligt. Det kan gå rigtigt stærkt«, siger Bjarne Nigaard.

