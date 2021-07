To tog kører sammen: Ingen InterCity-tog til Københavns Lufthavn

Der kører i øjeblikket ikke InterCity-tog til Københavns Lufthavn.

Det oplyser DSB.

Kommunikationschef hos DSB Tony Bispeskov fortæller, at det er sket, efter at der har været et sammenstød mellem to tog, da det ene var ved at forlade rangerområdet, hvor tog kobler sammen og bliver efterset.

Her er et af togene kørt ind i det andet bag fra, så et af togene er blevet afsporet.

Københavns Politi oplyser til Ritzau, at man nu er ved at danne sig et overblik over de materielle skader og eventuelle personskader. Politiet oplyser, at der ikke var nogen rejsende om bord på toget, da uheldet skete.

Tony Bispeskov fortæller, at Havarikommissionen nu vil undersøge ulykkesstedet for at forsøge at få overblik over situationen.

Sammenstødet har resulteret i, at der i øjeblikket ikke kan komme InterCity-tog frem til lufthavnen.

InterCity-togene er dem, der kører over de lange strækninger i Danmark som for eksempel fra Aalborg og Aarhus til Københavns Lufthavn.

Der kører stadig regionaltog til lufthavnen. Det vil sige, at man kan tage toget fra Københavns Hovedbanegård via Øresundsbanen.

Man kan også stadig tage metroen til lufthavnen. Kommer man fra Københavns Hovedbanegård, skal man tage metroen og skifte ved Kongens Nytorv.

Driftsproblemerne kommer oven på en hektisk lørdag for DSB.

En række signalproblemer i Hvidovre og København udfordrede togtrafikken på hele Sjælland.

Mellem København og Roskilde blev der meldt om store forsinkelser, og på Kystbanen, der løber mellem København og Helsingør, samt Øresundsbanen mellem København og Malmø blev trafikken ligefrem indstillet.

