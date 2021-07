Det kommer til at gøre ondt, siger de: Sygeplejersker udvider strejken – igen

Dansk Sygeplejeråd (DSR) udvider den igangværende strejke endnu en gang. Den 17. august går yderligere 225 sygeplejersker i strejke.

Det oplyser DSR i en pressemeddelelse.

»Selv om vi udtager et mindre antal sygeplejersker denne gang, så vil det gøre ondt«.

»Det træder i kraft, når afdelingerne er i gang igen efter sommerferien og normalt øger antallet af aktiviteter«, udtaler Grete Christensen, formand for DSR.

I sidste uge varslede sygeplejerskerne en udvidelse af strejken ved at udtage 702 sygeplejersker fra 10. august.

Dermed vil næsten 1.000 ekstra sygeplejersker blive en del af strejken ud over de knap 5.000 sygeplejersker, som for præcis en måned siden gik i strejke.

Det gjorde de, efter at medlemmerne i DSR to gange havde afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner var nået frem til.

De 5.000 sygeplejersker svarer til omtrent en tiendedel af alle medlemmerne i sygeplejerådet.

Beslutningen om endnu en udvidelse sker, fordi arbejdsgivere og politikere har siddet for længe på hænderne, lyder det fra Grete Christensen.

»Det er jo vores mål at motivere arbejdsgiverne til at komme til forhandlingsbordet med flere penge til sygeplejerskerne og at få politikerne på Christiansborg til at levere de nødvendige rammer, der skal til, for at give sygeplejerskerne håndfaste løfter om, at nu slutter mange års lønefterslæb«, lyder det.

Al planlagt kirurgi lukker i Nordjylland

I Region Nordjylland udvides strejken, så stort set al planlagt kirurgi lukkes, da Aalborg Universitetshospital nærmest kun har kapacitet til at varetage akutte opgaver.

I Region Midtjylland får udvidelsen konsekvenser for blandt andet frit sygehusvalg, Novo Nordisk-projekter og overgangen til kommunen.

Det er især operations- og anæstesisygeplejersker, der er blandt de nye strejkende, skriver DSR.

Derfor ventes konflikten at give endnu flere udskudte operationer og behandlinger.

Ifølge DSR selv er knap 36.500 aktiviteter i sundhedsvæsenet blevet udskudt i løbet af strejkens første tre uger.

ritzau