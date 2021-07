28-årig fængslet for at tage kvælertag og voldtage kvinde

Automatisk oplæsning

De næste fire uger skal en mand sidde varetægtsfængslet i en sag om voldtægt.

Det har en dommer ved Retten på Frederiksberg mandag afgjort.

Der er tale om en 28-årig mand, som møder en 22-årig kvinde på en bar i hovedstaden. Han køber shots til hende, men på et tidspunkt bliver hun dårlig, så manden hjælper hende udenfor, hvor hun kaster op.

Han foreslår på et tidspunkt, at de tager hjem til ham, og det er her, at voldtægten ifølge politiet finder sted.

Undervejs tager den 28-årige ifølge anklagerne kvælertag på hende og fortsætter voldtægten, selv om hun flere gange beder ham om at stoppe.

Manden har i retten nægtet sig skyldig i anklagerne. Dørene til retslokalet blev lukket under grundlovsforhøret, og det er derfor uvist, hvad den 28-årige selv har forklaret.

Sagen blev anmeldt til politiet kort før klokken 05 mandag morgen.

Herefter blev både manden og kvinden afhørt i sagen, og der blev foretaget tekniske undersøgelser i sagen, fortæller Baris Tuncer, der er central efterforskningsleder i Københavns Politi.

ritzau