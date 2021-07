Kun vaccinerede må bruge offentlig transport i Grønland

Automatisk oplæsning

Fra midnat er det udelukkende personer, der har fået mindst et vaccinestik, der må benytte offentlig transport i Grønland.

Det siger landsstyreformand i Grønland Múte B. Egede på et pressemøde mandag eftermiddag ifølge mediet Sermitsiaq.AG.

På nuværende tidspunkt er der 29 aktivt smittede i Grønland. Smitteantallet har ikke været højere i Grønland under coronapandemien.

Ind- og udrejseforbuddet i Qaqortoq og Sisimut ophæves fra midnat som følge af de nye krav.

»Vi er alle nødt til at tage et fælles ansvar og udvise stor forsigtighed, da vi endnu ikke ved, om der er tale om Delta-varianten, som spreder sig langt hurtigere end de tidligere covid-19-varianter«, siger Múte B. Egede på pressemødet mandag eftermiddag.

Der er dog undtagelser for de nye krav. Hvis passagernes slutdestination er deres hjemby, så er de fritaget.

Reglerne gælder som udgangspunkt til slutningen af juli.

Der bliver dog ikke tale om, at man skal vise coronapas for at få lov til at benytte offentlige transportmidler, fordi myndighederne har tillid til, at befolkningen følger reglerne.

Derudover må ikke-vaccinerede heller ikke besøge værtshuse, restauranter og sportsfaciliteter.

Ifølge Sermitsiaq.AG er 18.915 personer i Grønland ud af befolkning på cirka 56.000 færdigvaccineret.

