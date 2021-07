Mænd overfaldt unge piger og flygtede fra stoppet tog

En lokomotivfører på Odsherredbanen måtte søndag aften se sig nødsaget til at nødbremse toget.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var to piger på henholdsvis 14 og 15 år blevet overfaldet midt i toget, og de to gerningsmænd var flygtet ud af toget langs skinnerne i nordvestlig retning.

Det skriver politiet i dets døgnrapport.

Politiet skriver, at den foreløbige efterforskning har vist, at de to mænd havde raget uklar med pigerne i en af togvognene.

De to mænd begyndte ifølge politiet at overfalde de to piger.

Det fik to af togets andre passagerer til at skride ind. To mænd på henholdsvis 22 år og 45 år fra Søborg og Regstrup forsøgte at hjælpe de to piger, men det resulterede blot i, at også de blev overfaldet.

Politiet skriver, at alle fire blev udsat for vold med slag, spark og verbale trusler.

ritzau