Frivillig for Læger Uden Grænser er tiltalt for millionsvindel i Danmark

En palæstinensisk kvinde er tiltalt for at have bedrevet groft skattesvig for næsten 12 millioner kroner i Danmark, mens hun arbejdede som frivillig for Læger Uden Grænser på den græske ferieø Lesbos.

Det skriver avisen Ekstra Bladet, som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod kvinden.

Ritzau