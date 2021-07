Forfatter vil brænde hamsterhjulet: Det handler ikke om, at du skal flytte til Lolland-Falster og blive hippie

Under coronakrisen har mange fået vendt deres arbejdsliv på hovedet. Stuen blev til kontoret, og de fysiske møder erstattet af mennesker bag skærme. For nogle har det været en lettelse at vende tilbage til hverdagen, mens andre er begyndt at stille spørgsmål ved, om det overhovedet giver mening at gå tilbage til det, der var hverdag før nedlukningen. Debatten om arbejdsliv og familieliv er for alvor blusset op igen.