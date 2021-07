Betjent undgår tiltale i sag om kvindes død i detention

Automatisk oplæsning

En betjent bliver ikke tiltalt i en sag, hvor en yngre kvinde døde i detentionen.

Det er Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) og statsadvokaten, der har vurderet, at der ikke skal rejses tiltale mod politimanden for tjenesteforsømmelse.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Myndighederne er dog kommet frem til, at betjenten ikke levede op til sin tilsynspligt en dag i april 2019, da han skulle se til en 24-årig kvinde i detentionen.

Det skyldes, at han alene så til hende via et kighul i døren fremfor som foreskrevet at gå ind i lokalet og tjekke hendes vejrtrækning og hjerterytme.

Men selv om han undlod at gå ind til hende, var det ikke årsagen til, at den 24-årige kvinde døde, mener statsadvokaten og DUP. Og han levede ifølge myndighederne op til kravene om tilsyn i alle andre henseender i sagen.

Kort efter betjenten havde set til kvinden, fik hun hjertestop i detentionsrummet, og hun døde nogle dage senere på sygehuset, skriver lokalavisen. Dødsfaldet formodes at skyldes den kombination af narko og andre rusmidler, som hun havde i blodet.

Inden kvinden blev anbragt i detentionen havde en læge tilset hende og vurderet, at hun var egnet til at være der.

Statsadvokaten anmoder samtidig om, at Jens-Christian Bülow, der er direktør for Nordsjællands Politi, overvejer, om sagen giver anledning til nogen disciplinære reaktioner.

Desuden opfordrer statsadvokaten til, at han indskærper over for de ansatte, at når der er skærpet tilsynet, skal man gå ind i selve detentionslokalet.

Ved skærpet tilsyn skal personen i detentionen tilses oftere end en gang hver halve time. Skærpet tilsyn kan i nogle tilfælde indebære konstant overvågning, skriver Helsingør Dagblad.

ritzau